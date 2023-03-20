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19 минут назад

Австралия ввела санкции против Ирана из-за якобы поставок дронов в Россию

Газета.Ruиещё 1

Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что страна ввела санкции для 13 граждан Ирана, а также одной организации за якобы причастность к поставкам беспилотников в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Австралия ввела санкции против Ирана из-за якобы поставок дронов в Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Австралия также присоединилась к партнерам в введении дополнительных целевых финансовых санкций и запрета на въезд в страну для 13 иранских лиц и финансовых санкций против одной организации за причастность к производству и поставкам дронов России», — сказала Вонг.

По ее словам, включение иранцев в санкционный список демонстрирует последствия для тех, кто помогает России. Также министр объявила о санкциях о 28 физлиц и юрлиц Ирана из-за нарушения ими прав человека в этой стране.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вновь назвал фейками заявления о применении российскими военными иранских дронов на Украине. На заседании Совбеза ООН он отметил, что представители стран собрались обсудить резолюцию 2231, которая касается иранской ядерной проблемы.

До этого ряд западных стран и Украина обвинили Тегеран в передаче Москве вооружений, в том числе беспилотников. В ЕС ввели санкции против Ирана. Вместе с тем власти Ирана и России опровергают подобные утверждения.

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