В МИД Турции назвали сроки одобрения заявки Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса, но это будет зависеть от Стокгольма. Об этом сообщает A Haber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта объявил, что Анкара начинает процесс одобрения членства Финляндии в НАТО. Эрдоган заявил, что членство Швеции будет зависеть от дальнейших шагов страны.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, однако из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме Эрдоган заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

Позже власти Финляндии заявили, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от шведской, если возникнет такая необходимость.

Среди требований Анкары к Швеции - выдача 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме.

Чавушоглу рассказал, что 17 марта провел переговоры со своим шведским коллегой: в Турции хотели, чтобы Швеция узнала о согласовании финской заявки первой, а не из СМИ.

По словам Чавушоглу, глава МИД Швеции выразил надежду, что заявка его страны также будет одобрена - до саммита НАТО, который пройдет в июле.