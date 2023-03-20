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19 минут назад

В МИД Турции назвали сроки одобрения заявки Швеции в НАТО

Мария Иванова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может одобрить заявку Швеции в НАТО до июльского саммита альянса, но это будет зависеть от Стокгольма. Об этом сообщает A Haber.

В МИД Турции назвали сроки одобрения заявки Швеции в НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта объявил, что Анкара начинает процесс одобрения членства Финляндии в НАТО. Эрдоган заявил, что членство Швеции будет зависеть от дальнейших шагов страны.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, однако из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме Эрдоган заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

Позже власти Финляндии заявили, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от шведской, если возникнет такая необходимость.

Среди требований Анкары к Швеции - выдача 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме.

Чавушоглу рассказал, что 17 марта провел переговоры со своим шведским коллегой: в Турции хотели, чтобы Швеция узнала о согласовании финской заявки первой, а не из СМИ.

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По словам Чавушоглу, глава МИД Швеции выразил надежду, что заявка его страны также будет одобрена - до саммита НАТО, который пройдет в июле.

«Я сказал, что это зависит от вас», - заключил турецкий министр.

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