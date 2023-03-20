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23 минуты назад

Евросоюз оценил решение МУС об ордере на «арест» Путина

Елена Прошина

В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении Европейской службы внешних связей, решение суда рассматривается как начало усилий по привлечению к ответственности властей РФ. ЕС также поддержал действия прокурора Международного уголовного суда на Украине и призвал все страны-участницы оказать всестороннюю помощь.

Ранее МУС выдал ордер на «арест» Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в якобы незаконном вывозе детей с территории Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, так как считает все его решения ничтожными.

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Стоит добавить, что в США много раз обвиняли суд в коррупции и вводили санкции против его работников.

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