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36 минут назад

Сийярто пожаловался на попытку втянуть Венгрию в конфликт на Украине

Елена Прошина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что государство пытаются втянуть в конфликт на Украине и усиливают на нее давление. Об этом пишет «Лента.ру».

Сийярто пожаловался на попытку втянуть Венгрию в конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что несмотря на давление Венгрия не намерена изменять свою позицию по поводу украинского конфликта и по-прежнему отказывается участвовать в поставках оружия Киеву.

Сийярто также сообщил, что от стран-членов Евросоюза все чаще появляются предложения в поддержку вооруженного конфликта. На последнем совещании в Брюсселе обсуждалась возможность совместных закупок вооружения для Украины. Министр подчеркнул, что давление на Венгрию только усиливается, однако Будапешт планирует, как и раньше, держаться от конфликта в стороне.

Ранее госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что в усилении конфликта на Украине виноват Европарламент. Он подчеркнул, что Венгрия будет продолжать настаивать на мирном урегулировании, однако Брюссель «хочет войны».

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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