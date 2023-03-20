Сийярто пожаловался на попытку втянуть Венгрию в конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что государство пытаются втянуть в конфликт на Украине и усиливают на нее давление. Об этом пишет «Лента.ру».

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Министр подчеркнул, что несмотря на давление Венгрия не намерена изменять свою позицию по поводу украинского конфликта и по-прежнему отказывается участвовать в поставках оружия Киеву.

Сийярто также сообщил, что от стран-членов Евросоюза все чаще появляются предложения в поддержку вооруженного конфликта. На последнем совещании в Брюсселе обсуждалась возможность совместных закупок вооружения для Украины. Министр подчеркнул, что давление на Венгрию только усиливается, однако Будапешт планирует, как и раньше, держаться от конфликта в стороне.