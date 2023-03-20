Обзор иноСМИ: ожидание "кошмара" на рынках ЕС и призыв усложнить россиянам въезд на Бали

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

«Кошмар» на рынке: держатели облигаций Credit Suisse потеряют миллионы

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Владельцы облигаций Credit Suisse на 17 миллиардов долларов потеряют свои инвестиции после поглощения банком UBS, что, как ожидается, вызовет волнения на европейских долговых рынках. Об этом рассказала Financial Times.

В рамках сделки между двумя швейцарскими банками регулятор Finma распорядился, чтобы 16 миллиардов швейцарских франков (чуть больше 17 миллиардов долларов) были списаны до нуля. Несколько человек, участвовавших в переговорах по сделке, заявили FT, что этот шаг «удивил рынки», будет иметь более широкие последствия и, вероятно, приведет к распродаже долговых обязательств других банков. Один банкир сказал, что это может привести к «кошмару» на европейских долговых рынках, особенно с учетом того, что держатели облигаций несут более серьезные убытки, чем акционеры Credit Suisse.

«На Бали устали от россиян и украинцев»

Тропический рай Бали с его благоухающими пляжами, непринужденным образом жизни и праздничной атмосферой после начала украинского кризиса стал магнитом для тысяч россиян и украинцев, рассказал CNN. Около 58 тысяч россиян посетили Бали после его повторного открытия после ковида в 2022 году, еще 22 500 граждан РФ прибыли на остров только за январь 2023-го, что делает россиян второй по величине группой туристов на Бали после австралийцев.

Недавно балийские власти призвали правительство Индонезии ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - запретить для них дешевые и простые в получении визы, которые ставятся в аэропорту по прибытии. Власти Бали утверждают, что граждане этих стран все чаще нарушают миграционное законодательство: приезжают как туристы, но потом пытаются найти на острове работу - парикмахерами, несанкционированными гидами и таксистами.

«Всякий раз, когда мы получаем сообщения о плохом поведении иностранца, это почти всегда русский», - заявил CNN полицейский из города Кута. CNN отмечает, что уехавшие на Бали украинцы недовольны, что их «стригут под одну гребенку» с россиянами.

«Переговоры Путина и Си способны трансформировать мир»

Газета The Australian рассказала, что переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Москве потенциально способны «трансформировать мир». По версии издания, на переговорах будет представлен план мирного урегулирования украинского кризиса.

Си стремится сыграть роль посредника в конфликте Москвы и Киева, подчеркивает The Australian, а за его встречей с Путиным будут пристально следить в западных столицах, пытаясь уловить признаки, что глава Китая настаивает на завершении боевых действий.

Ученые предупредили об опасности дневного сна

В журнале Alzheimer’s & Dementia вышло исследование, проведенное учеными-психиатрами Калифорнийского университета в Сан-Франциско: согласно ему, слишком долгий дневной сон может повысить риск развития слабоумия, рассказал портал Sina. В рамках исследования ученые в течение 14 лет наблюдали за 1065 пациентами со средним возрастом в 81 год.

Ученые пришли к выводу, что для пожилых людей, которые спят дольше часа в дневное время, риск развития Альцгеймера становится на 40 процентов выше. Особенно велики риски для людей с уже имеющимися симптомами Альцгеймера. По мнению исследователей, слишком долгий дневной может привести к тому, что отвечающая за бодрствование область мозга будет разрушаться токсичным тау-белком.

Визит Си: «гигантский моральный подьем» и закрепление нового миропорядка

The Washington Post заявила, что визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию «сразу после того, как он закрепил свой беспрецедентный третий срок пребывания у власти», создает условия для глобальной конфронтации. Пекин готов использовать свое партнерство с Москвой для противодействия США, даже если это означает молчаливое одобрение российской спецоперации, считает газета.