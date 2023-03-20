Король Таиланда распустил парламент

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ о роспуске парламента в преддверии новых выборов, сообщает Royal Gazette.
По данным издания, выборы должны быть проведены через 45-60 дней после роспуска парламента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны, если произойдет провал в голосовании по проекту пенсионной реформы.
В нацсобрании в четверг, 16 марта, состоится окончательное голосование по проекту вызвавшей волну протестов по всей стране пенсионной реформы. Данный законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.
По данным телеканала, Макрон объявил в рамках встречи о существующей угрозе роспуска собрания, если будет провал голосования.
Также в в Елисейском дворце обратили внимание, что консультации вокруг предстоящего голосования все еще идут.