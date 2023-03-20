Шестой год подряд Финляндия названа самой счастливой страной в мире, говорится в ежегодном Всемирном докладе счастья. Россия в рейтинге – на 70 месте. Об этом сообщается ТАСС.

На втором месте в списке расположилась Дания, а на третьем – Исландия. На четвертое место с девятого поднялся Израиль. В десятке, как и прежде, остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

США в этом году заняли 15 место, следом за ними идет Германия, на 19 месте оказалась Великобритания. 21-й в этот раз стала Франция, хотя раньше пребывала в топ-10. Украина в рейтинге на 92 месте, а замыкает список Афганистан и Ливан, занявшие 137 и 136 места.