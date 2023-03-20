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29 минут назад

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Вечерняя Москва

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
Фото: UnsplashUnsplash

Как передает РИА Новости, сигнал тревоги в областях прозвучал практически одновременно – около 10:10 по московскому времени.

18 марта глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате взрывов в Новомосковске Днепропетровской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.

О взрывах в городе сообщил в этот же день мэр Новомосковска Сергей Резник. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что после взрыва в городе начался пожар.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.

В мире,СВО,Сергей Лысак,Сергей Резник,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,
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