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11 минут назад

Ким Чен Ын призвал армию уйти в сельское хозяйство

Lenta.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию обеспечить и укрепить продовольственную безопасность страны через привлечение военных к работе на собственных объектах сельского хозяйства. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники в северокорейской провинции Хамген-Пукто.

Ким Чен Ын призвал армию уйти в сельское хозяйство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно публикации власти планируют переоборудовать часть заводов по производству боеприпасов для выпуска тракторов и молотильных машин, а также организовать в военных частях фермы и теплицы.

Отмечается, что военнослужащих по призыву также склоняют к продлению службы как минимум на три года, чтобы превратить армию в «движущую силу увеличения производства продуктов питания».

Ранее Северная Корея столкнулась с худшим с 1990-х годов периодом: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты.

В мире,Чен Ким,
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