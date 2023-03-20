Ким Чен Ын призвал армию уйти в сельское хозяйство

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию обеспечить и укрепить продовольственную безопасность страны через привлечение военных к работе на собственных объектах сельского хозяйства. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники в северокорейской провинции Хамген-Пукто.

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Согласно публикации власти планируют переоборудовать часть заводов по производству боеприпасов для выпуска тракторов и молотильных машин, а также организовать в военных частях фермы и теплицы.

Отмечается, что военнослужащих по призыву также склоняют к продлению службы как минимум на три года, чтобы превратить армию в «движущую силу увеличения производства продуктов питания».