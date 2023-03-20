В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
46 минут назад

В ОДКБ признали итоги выборов в Казахстане

Мария Иванова

Координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Александр Маркевич заявил, что прошедшие в Казахстане парламентские выборы соответствовали международным правилам. Об этом сообщает ТАСС.

В ОДКБ признали итоги выборов в Казахстане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Маркевича, наблюдатели миссии ПА ОДКБ пришли к выводу, что нарушений на выборах не было - ни по порядку выдачи бюллетеней, ни по наглядной агитации, ни в организации голосования и подсчета голосов.

В миссии также отметили «высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка» на избирательных участках.

«В ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей», - подчеркнул координатор миссии.

Маркевич добавил, что в своем заключении миссия признает итоги выборов, которые будут подведены Центризбиркомом страны.

Ранее в Казахстане озвучили данные экзитпола по итогам парламентских выборов. По предварительным данным, явка на выборах составила 53,25 процента, а в первую тройку вошли партия Amanat (правящая партия Казахстана, набрала 53,46 процента голосов), народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,52 процента), партия Respublica (8,90 процента).

В мире,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий