В ОДКБ признали итоги выборов в Казахстане

Координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Александр Маркевич заявил, что прошедшие в Казахстане парламентские выборы соответствовали международным правилам. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Маркевича, наблюдатели миссии ПА ОДКБ пришли к выводу, что нарушений на выборах не было - ни по порядку выдачи бюллетеней, ни по наглядной агитации, ни в организации голосования и подсчета голосов.
В миссии также отметили «высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка» на избирательных участках.
«В ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей», - подчеркнул координатор миссии.
Маркевич добавил, что в своем заключении миссия признает итоги выборов, которые будут подведены Центризбиркомом страны.
Ранее в Казахстане озвучили данные экзитпола по итогам парламентских выборов. По предварительным данным, явка на выборах составила 53,25 процента, а в первую тройку вошли партия Amanat (правящая партия Казахстана, набрала 53,46 процента голосов), народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,52 процента), партия Respublica (8,90 процента).