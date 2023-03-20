В ОДКБ признали итоги выборов в Казахстане

«В ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей», - подчеркнул координатор миссии.