Джуканович и Милатович выходят во второй тур выборов президента Черногории

"После обработки 69% бюллетеней, а это результаты, которые мы можем считать предварительными, Мило Джуканович набирает 35,3%, а Яков Милатович - 28,8%. Таким образом, во второй тур выходят эти два кандидата от оппозиционных партий", - заявила председатель CeMI Ана Ненадич.