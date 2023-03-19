Джуканович и Милатович выходят во второй тур выборов президента Черногории

Действующий президент Черногории Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович (26,3%) выходят во второй тур выборов главы государства, который пройдет 2 апреля. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI).
"После обработки 69% бюллетеней, а это результаты, которые мы можем считать предварительными, Мило Джуканович набирает 35,3%, а Яков Милатович - 28,8%. Таким образом, во второй тур выходят эти два кандидата от оппозиционных партий", - заявила председатель CeMI Ана Ненадич.