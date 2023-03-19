Объявлены результаты экзитполов на парламентских выборах в Казахстане

Стали известны предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Казахстане. Опубликованы результаты опросов избирателей на выходе из участков.
Согласно данным Института Евразийской интеграции, шесть партий могут пройти в нижнюю палату парламента, включая правящую Amanat – она набирает 53,46% голосов избирателей. У Демократической партии «Ак жол» – 7,87%, Народная партия Казахстана набирает 6,25%, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заручилась поддержкой 10,52% избирателей. Общенациональная социал-демократическая партия набрала 5,35%. У партии Respublica 8,9%.
В воскресенье в Казахстане проходили внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). В парламентских выборах участвовали все семь зарегистрированных в стране политических сил.
Голосование завершилось в 21:00 (18:00 мск). Всего в республике работали более 10 тыс. избирательных участков. Еще 77 участков были организованы в 62 государствах. В Казахстане электорат превышает 12 млн человек.