Объявлены результаты экзитполов на парламентских выборах в Казахстане

Стали известны предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Казахстане. Опубликованы результаты опросов избирателей на выходе из участков.

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Согласно данным Института Евразийской интеграции, шесть партий могут пройти в нижнюю палату парламента, включая правящую Amanat – она набирает 53,46% голосов избирателей. У Демократической партии «Ак жол» – 7,87%, Народная партия Казахстана набирает 6,25%, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заручилась поддержкой 10,52% избирателей. Общенациональная социал-демократическая партия набрала 5,35%. У партии Respublica 8,9%.

В воскресенье в Казахстане проходили внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). В парламентских выборах участвовали все семь зарегистрированных в стране политических сил.