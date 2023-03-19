Действующий президент Черногории Мило Джуканович нарушил предвыборную тишину. Об этом в воскресенье сообщила газета "Вечерне новости".

Сообщается, что Джуканович после голосования на выборах президента Черногории заявил журналистам, что снова "станет президентом во втором туре выборов", что он "не является врагом Сербии" и готов дружить со всеми странами, "начиная с Сербии". Таким образом действующий президент Черногории нарушил предвыборную тишину, которая должна длиться в республике с полуночи пятницы и до закрытия избирательных участков в 20:00 (22:00 мск) воскресенья. В этот период запрещена предвыборная агитация, проведение предвыборных митингов в общественных местах и публикация оценки результатов выборов. Также кандидатам запрещено представлять себя, проводить дебаты и давать интервью.

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Ранее Джуканович на предвыборных дебатах довольно резко высказывался о Сербии, обвиняя Белград в национализме и дестабилизации всего региона.

19 марта в Черногории проходят выборы президента республики. На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Под номером один, согласно результатам жеребьевки, идет действующий президент и многолетний бессменный лидер Черногории Джуканович. Вторым в списке заявлен представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, третьим - кандидат "Коалиции за будущее Сербии" Андрия Мандич, выступающий за сохранение нормальных отношений Черногории с Сербией и Россией.

Четвертым номером указан независимый кандидат Йован Радулович, блогер, за чьей страницей в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) следят 245 тыс. человек. Пятым в списке значится кандидат "Объединенной Черногории" Горан Данилович, под номером шесть - экс-спикер парламента, лидер "Демократической Черногории" Алекса Бечич, последней в списке идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, представляющая Социал-демократическую партию Черногории.