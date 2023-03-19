В России объяснили отказ США от мира на Украине

«Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, [чем та,] которая есть сегодня. На этой новой экономической модели создадим такую социальную систему, когда каждый гражданин России будет чувствовать себя уверенно, будет ощущать уверенность в завтрашнем дне, что власть заботится о своем населении. В этом случае никакие заявления, угрозы и конкретные действия извне не позволят разрушить нашу страну», — отреагировал депутат.