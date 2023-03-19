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29 минут назад

Кандидат в президенты Турции заявил, что связи с РФ "будут еще больше укрепляться"

Газета.Ruиещё 3

Кандидат в президенты Турции и лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью порталу Medya Günlüğü, что он не видит причин для изменений в отношениях между Анкарой и Москвой.

В Турции оценили будущее отношений Москвы и Анкары
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что Россия является «важным» соседом Турции, а также партнером республики по сотрудничеству в регионе, «когда того требуют обстоятельства». По словам политика, у двух стран «могут быть определенные расхождения во взглядах», однако они «действуют сообща в деле обеспечения регионального мира и стабильности».

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«Я не думаю, что есть какие-либо причины для изменения наших отношений, которые построены на взаимном уважении», — продолжил Кылычдароглу.

По его мнению, российско-турецкие отношения «будут еще больше укрепляться».

Как отметил лидер СНР, в их развитии важную роль играют высшие должностные лица и организации двух государств.

«Мы считаем, что определяющим фактором в межгосударственных отношениях должны быть корпоративное сознание и опыт. Не сомневаемся, что отношения между нашими странами будут развиваться гладко на институциональной основе», — сказал Кылычдароглу.

Он указал, что взаимное уважение и доверие всегда было ключевым во взаимоотношениях Анкары и Москвы. Пока есть взаимное уважение и доверие, как считает политик, две страны продолжат тесное сотрудничество.

Также он обратил внимание, что Москва много помогала Анкаре еще с советских времен.

«СССР помог нам развить промышленность, черную и цветную металлургию. Сейчас значительная часть энергоресурсов поступает из России. Россияне занимают первое место среди иностранных туристов, ежегодно посещающих Турцию», — заявил Кылычдароглу.

Вместе с тем он напомнил, что Российская Федерация является важным рынком сбыта для турецкой сельхозпродукции.

Как подчеркнул политик, в интересах РФ и Турции «поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, и не вмешиваться во внутренние дела друг друга».

«Я смотрю на турецко-российские отношения в этом ключе, придаю большое значение долгосрочному, стабильному взаимопониманию и последовательной политике, как базе, которая имеет не эпизодический характер», — добавил он.

Ранее заместитель главы CHP по международным отношениям Унал Чевикёз заявил, что Кылычдароглу намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в мае этого года.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Народно-республиканская партия,
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