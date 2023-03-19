Рейтинг популярности Макрона снизился до минимума

Рейтинг популярности главы Франции Эммануэля Макрона снизился до 28% из-за пенсионной реформы, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса IFOP.

Отмечается, что рейтинг достиг самого низкого уровня с начала 2019 года. Во время демонстраций «желтых жилетов» он снижался до 23%.

Напомним, что проект пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию, вызвал бурные протесты во французском обществе.

В стране за два месяца прошло 8 крупных забастовок, большое количество манифестаций. В акциях протеста участвовали миллионы французов.

Часть протестных акция сопровождалась беспорядками, погромами, что приводило к столкновениям демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.