Виктор Бут рассказал о потенциальной камере Трампа

«Скорее всего, его посадят в специальный блок, чтобы не было общения с большим количеством заключенных. И, может быть, он там и будет. Первые три-четыре месяца, скорее всего, он проведет в одиночной камере в полной изоляции, к нему будут ходить только адвокаты, если его посадят», — сказал предприниматель.