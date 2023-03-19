В Белоруссии КГБ ликвидировал вооруженного иностранца

В Гродно (Белоруссия) в перестрелке ликвидирован иностранный гражданин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КГБ республики.

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В пресс-службе пояснили, что в Гродно в ходе мероприятий, направленных на предотвращение терактов, был ликвидирован иностранный гражданин.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление, использовал автоматическое оружие и боевые гранаты, уточнили в КГБ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело.