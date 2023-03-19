Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

«Как вы думаете, мы должны были отказать Турции в ратификации? Звучит немного безумно. Ситуация была бы ужасно сложной, если бы мы сказали Анкаре "нет"», — добавил Ниинисте. Если вступление в НАТО двух скандинавских стран затянется, то Финляндия, Швеция и Дания обсудят прямое соглашение с США, как это сделала Норвегия, пояснил президент. «И я думаю, что это большое изменение, чуть ли не большее, чем членство в НАТО. Если у нас у всех будет прямое соглашение, это много значит», — подчеркнул глава Финляндии.