В Москве подрались более 50 строителей, так как не смогли договориться о времени обеда

На стройке жилого комплекса в Москве произошла драка между гражданами Таджикистана и Узбекистана , которые не смогли поделить время посещения столовой, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, рано утром 18 марта 2023 года на стройке ЖК на северо-западе Москвы более 50 рабочих устроили массовую драку, вооружившись арматурой и молотками. Они не смогли договориться о времени посещения столовой. Оказалось, что граждане Узбекистана хотели есть раньше граждан Таджикистана, которые не собирались уступать и обедать позже коллег.