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3 часа назад

В Москве подрались более 50 строителей, так как не смогли договориться о времени обеда

Газета.Ru

На стройке жилого комплекса в Москве произошла драка между гражданами Таджикистана и Узбекистана, которые не смогли поделить время посещения столовой, сообщается в Telegram-канале Baza.

В Москве подрались более 50 строителей, так как не смогли договориться о времени обеда
Фото: 

По данным источника, рано утром 18 марта 2023 года на стройке ЖК на северо-западе Москвы более 50 рабочих устроили массовую драку, вооружившись арматурой и молотками. Они не смогли договориться о времени посещения столовой. Оказалось, что граждане Узбекистана хотели есть раньше граждан Таджикистана, которые не собирались уступать и обедать позже коллег.

В результате массовой драки некоторым строителям понадобилась скорая медицинская помощь. Десятки человек были доставлены в отделение полиции.

Ранее посетители ночного клуба в Улан-Удэ устроили массовую драку и попали на видео.

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