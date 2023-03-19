Вучич: пока конфликт идет, Путин не приедет в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ордер Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента Российской Федерации Владимира Путина имеет своей целью осложнить его коммуникацию с другими политиками, до конца конфликта на Украине он не приедет в Белград, власти Сербии не размышляют о возможности исполнения решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Вучича, у него и Сербии в текущий момент существуют более разумные дела. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли правительство Сербии поступать согласно ордеру МУС.

"А что касается ареста, это, не сердитесь, бессмысленный вопрос, потому что и вам ясно, что пока продолжается конфликт, Путин никак не приедет в Сербию, а уж тем более что-то другое", — подчеркнул президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина будет иметь негативные политические последствия.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к "незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей", с Украины в РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.