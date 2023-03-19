Жан-Клод Юнкер усомнился в скором принятии Украины в ЕС

Экс-президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий быстрого вступления Украины в ЕС. Он заявил, что его расстраивают западные политики, обещающие Киеву скорое присоединение.
«Я очень расстроен неосторожностью многих западных политиков, в том числе действующих, которые обещают Украине быстрое присоединение. Я этого пути не вижу, - сказал Юнкер в подкасте газеты Luxembourg Wort.
По его словам, невозможно принять в ЕС страну, которая находится в состоянии военного конфликта и «не может полностью проявить свою волю к реформам».
При этом политик считает «весьма вероятным, что Украина в долгосрочной перспективе присоединится к Европейскому Союзу».
Юнкер отметил, что всегда стремился к диалогу с Россией и Китаем. Сейчас он по-прежнему придерживается мнения, «что мы должны поддерживать связь с Россией и Китаем и что мы должны сигнализировать о готовности к переговорам».
Однако, по мнению экс-президента Еврокомиссии, Владимир Путин продемонстрировал «нежелание» к «настоящим мирным переговорам».
Кроме того. Юнкер считает, что свобода ценнее мира между народами.
«Мир не является высшей ценностью, которую следует защищать. Свобода – вот высшая ценность», - подытожил Юнкер.
Ранее лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино заявил, что высокомерие и безответственность западных лидеров и СМИ заставят весь мир объединиться против Запада.