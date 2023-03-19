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16 минут назад

В США оценили визиты Путина в Мариуполь и Крым

Lenta.ru

Не анонсированные ранее визиты президента России Владимира Путина в Крым и Мариуполь стали ответом на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест». Так поездки российского лидера оценило издание из США The New York Times (NYT).

В США оценили визиты Путина в Мариуполь и Крым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил автор статьи Кандрес Мартинес, визит в Мариуполь стал для Путина самой близкой поездкой к линии фронта за последний год.

«Два громких визита оказались ответом со стороны Кремля <…> после того, как международный суд выдал ордер на его арест», — посчитал журналист.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, после этого за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Президент также встретился с местными жителями и зашел в гости к одной из семей. Отмечалось, что это была первая поездка Путина в Донбасс.

18 марта президент посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка российского лидера в Крым также не анонсировалась.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В мире,Владимир Путин,
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