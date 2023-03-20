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22 минуты назад

ЦИК: шесть из семи партий проходят в парламент Казахстана, лидирует "Аманат"

Газета.Ruиещё 14

Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в Мажилис (нижнюю палату) парламента республики проходят шесть из семи партий, передает РИА Новости.

ЦИК: шесть из семи партий проходят в парламент Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, согласно предварительным данным ЦИК, крупнейшая казахстанская партия «Аманат» стала лидером, она набрала 53,9% голосов.

Как сообщил Абдиров, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%) также преодолели порог в 5%.

Партия зеленых «Байтак», которая набрала 2,3% голосов, не преодолела порог, позволяющий принять участие в распределении депутатских мандатов.

Ранее заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил, что парламентские выборы в Казахстане прошли без инцидентов и в спокойной атмосфере.

19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов).

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