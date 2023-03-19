Власти США советовались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

Администрация президента США Джо Байдена провела беседу с создателем финансового холдинга Berkshire Hathaway и миллиардером Уорреном Баффетом по поводу банковского кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Фото: Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

По словам собеседника агентства, переговоры с миллиардером Баффетом вели высокопоставленные чиновники из администрации Байдена. При этом источник отказался конкретизировать, кто именно проводил консультацию и что конкретно обсуждалось. По данным агентства, вполне вероятно, что обсуждение могло быть сосредоточено на возможном вливании средств со стороны Баффета в региональный банковский сектор США.

Также речь могла идти и о возможных рекомендациях по поводу текущего банковского кризиса в стране. 17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что одиннадцать крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов в рамках спасения кредитной структуры. В том числе деньги предоставят JPMorgan, Bank of America и Citigroup.