Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам заместитель японского министра обороны Тосиро Ино.

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"Подобные действия КНДР несут угрозу миру и безопасности Японии, а также всего международного сообщества. Они совершенно неприемлемы, - подчеркнул Ино. - В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

Ино также заявил, что ракета пролетела до 800 км, достигнув максимальной высоты до 50 км, упав вне исключительной экономической зоны Японии. "Есть вероятность, что ракета могла обладать изменяемой траекторией полета", - отметил замминистра.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам начать сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.