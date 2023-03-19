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52 минуты назад

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

ТАСС

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам заместитель японского министра обороны Тосиро Ино.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты
Фото: ТАССТАСС

"Подобные действия КНДР несут угрозу миру и безопасности Японии, а также всего международного сообщества. Они совершенно неприемлемы, - подчеркнул Ино. - В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

Ино также заявил, что ракета пролетела до 800 км, достигнув максимальной высоты до 50 км, упав вне исключительной экономической зоны Японии. "Есть вероятность, что ракета могла обладать изменяемой траекторией полета", - отметил замминистра.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам начать сбор и анализ информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

16 марта КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, эти испытания стали восьмыми с начала года. Запуск был совершен перед стартом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.

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