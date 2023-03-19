Французский политик: Трампу грозит арест, так как он против мировой войны

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что возможный арест экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания очередной мировой войны.

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"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина - он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", - говорится в публикации политика.

Филиппо добавил, что жители США должны противостоять этому аресту и, если оно произойдет, то поднять восстание. Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что 21 марта его могут задержать сотрудники окружной прокуратуры Манхэттена. Бизнесмен и политик не уточнил, с каким именно делом связано будущее задержание, но подчеркнул, что речь идет о старых и давно развенчанных обвинениях.