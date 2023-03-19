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41 минуту назад

Французский политик Филиппо: Трампу грозит арест, так как он против мировой войны

Газета.Ru

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что возможный арест экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания очередной мировой войны.

Французский политик: Трампу грозит арест, так как он против мировой войны
Фото: Evan Vucci/APEvan Vucci/AP

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина - он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", - говорится в публикации политика.

Филиппо добавил, что жители США должны противостоять этому аресту и, если оно произойдет, то поднять восстание. Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что 21 марта его могут задержать сотрудники окружной прокуратуры Манхэттена. Бизнесмен и политик не уточнил, с каким именно делом связано будущее задержание, но подчеркнул, что речь идет о старых и давно развенчанных обвинениях.

СМИ считают, что миллиардера могут задержать из-за взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, которой Трамп через адвоката передал за молчание $130 тысяч в последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 году. В пресс-службе полицейского управления Нью-Йорка в ответ на вопрос РИА Новости о том, готовятся ли как-то правоохранители города к возможным протестам после призыва экс-президента США Дональда Трампа, сообщили, что полиция постоянно находится в состоянии готовности.

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