Украинские власти организовал в Одесской области концлагерь для граждан страны, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.

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По его словам, в последнее время Украина мобилизуют жителей русскоязычных областей — Одесской, Николаевской и Херсонской. Там осуществляется «насильственная мобилизация». Барбашов заявил, что граждан похищают на улицах. Тех, кто не хочет воевать, арестовывают. Людей в концлагере содержат в тяжелых условиях. Их мало кормят и пытками принуждают пойти воевать.

Политик отметил, что неподготовленных людей отправляют на фронт, срок их жизни не превышает и сутки. Также силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения. Люди в селах бояться выходить на улицу. Тех, кто проживает в городах, мобилизуют в результате квартирных обходов. У населения наблюдается паника.