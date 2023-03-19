В Казахстане стартовали парламентские выборы

"По состоянию на 07:00 по времени Астаны (4:00 по мск) в регионах 8 272 избирательных участка приступили к голосованию и 13 — при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах, в том числе в генеральном консульстве в Омске", — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров , передает ТАСС.

Сообщается, что основная часть из 10,2 тыс. избирательных участков (из которых 77 — за пределами страны) открываются в регионах республики для голосования в 07:00 по местному времени, но некоторые участки устанавливают время начала голосования с 06:00. При этом все участки закроются в 20:00 по местному времени, и начнется подсчет голосов. В голосовании должны принять участие 12,3 млн человек.