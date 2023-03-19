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1 час назад

В Казахстане стартовали парламентские выборы

Газета.Ru

В Казахстане стартовали всеобщие выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней, сообщает "Интерфакс".

В Казахстане стартовали парламентские выборы
Фото: Владислав Воднев/РИА «Новости»Владислав Воднев/РИА «Новости»

"По состоянию на 07:00 по времени Астаны (4:00 по мск) в регионах 8 272 избирательных участка приступили к голосованию и 13 — при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах, в том числе в генеральном консульстве в Омске", — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров, передает ТАСС.

Сообщается, что основная часть из 10,2 тыс. избирательных участков (из которых 77 — за пределами страны) открываются в регионах республики для голосования в 07:00 по местному времени, но некоторые участки устанавливают время начала голосования с 06:00. При этом все участки закроются в 20:00 по местному времени, и начнется подсчет голосов. В голосовании должны принять участие 12,3 млн человек.

В мире,Константин Петров,
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