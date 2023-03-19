Вучич уклонился от подписания плана по урегулированию

Глава Сербии Александр Вучич на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения европейского союза по урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.
По его словам, было достигнуто публичное соглашение о приложении, которое приведет к реализации основного соглашения. При этом другая сторона, как и на встрече в Брюсселе 27 февраля, уклонилась от подписания документа.
Как сообщалось ранее, Белград и Приштина в рамках переговоров в Северной Македонии сумели прийти к договоренностям по плану реализации предложения о нормализации. Обсуждение в Охриде длилось двенадцать часов. Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений.
Переговоры сербского лидера Александра Вучича и главы правительства самопровозглашенного Косово Альбина Курти проходили за закрытыми дверями. Ранее Вучич сообщил, что не намерен ничего подписывать в Охриде. По его словам, Европейский союз до сих пор не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно предложению США и ЕС.