Вучич уклонился от подписания плана по урегулированию

Глава Сербии Александр Вучич на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения европейского союза по урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.

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По его словам, было достигнуто публичное соглашение о приложении, которое приведет к реализации основного соглашения. При этом другая сторона, как и на встрече в Брюсселе 27 февраля, уклонилась от подписания документа.

Как сообщалось ранее, Белград и Приштина в рамках переговоров в Северной Македонии сумели прийти к договоренностям по плану реализации предложения о нормализации. Обсуждение в Охриде длилось двенадцать часов. Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений.