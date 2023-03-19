Великобритания планирует к лету начать отправку нелегалов в Руанду

Правительство Соединенного Королевства надеется начать к лету программу отправки нелегальных мигрантов в Руанду, чтобы они там дожидались рассмотрения своих заявок на предоставление убежища в Великобритании. Об этом сообщила в субботу газета The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

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"Мы определенно работаем над тем, чтобы начать выполнять рейсы к лету", - приводит издание слова неназванного источника. Его заявления были сделаны по итогам двухдневной поездки в Кигали министра иностранных дел королевства Суэллы Браверман. В субботу она подписала с министром иностранных дел Руанды Венсаном Бирутой обновленную версию соглашения об отправке нелегальных мигрантов.

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Как пишет The Telegraph, оно устранит недоработки предыдущей межправительственной договоренности и позволит отправлять в африканское государство беженцев по более широкому кругу оснований. Так, теперь появится возможность депортировать нелегалов, если они утверждают, что покинули родную страну по причине современного рабства или нарушения прав человека. "Это закроет все лазейки", - сообщил изданию источник.

Как заявила сама Браверман, правительство работает над тем, чтобы отправка рейсов по депортации началась "как можно раньше". "Совершенно возможно, что мы сможем двигаться быстрее, если мы получим судебное решение в нашу пользу", - добавила глава МИД Британии.

По судебному пути

В декабре прошлого года Высокий суд Лондона признал законным программу правительства Великобритании по высылке незаконно прибывающих в страну мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошения о получении убежища. Однако дело было передано в Апелляционный суд Лондона. Он должен рассмотреть дело в апреле и вынести вердикт в июне. Если апелляционный суд поддержит решение Высокого суда, тогда у правительства, по сути, не будет препятствий по отправке мигрантов в Руанду. Если же он займет сторону противников депортации, тогда рассмотрение дела перейдет в Верховный суд.

Как пишет The Telegraph, уже на этом этапе правительство может принять решение начать отправлять в Руанду нелегалов, которые прибывают в Великобританию из Франции, пересекая пролив Ла-Манш. Правда, с тем условием, что они будут возвращены в королевство, если Верховный суд признает такую практику незаконной.

Препятствием может также стать позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно он в июне прошлого года постановил приостановить реализацию этой схемы. В субботу Браверман повторила, что Лондон готов рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, чтобы иметь независимость в определении своей миграционной политики. "В конченом счете ничего нельзя исключать", - приводит газета слова министра.

Во время визита в Кигали Браверман посетила один из новых жилых комплексов, подготовленных для того, чтобы принять нелегальных мигрантов. "Возможности Руанды [по приему нелегалов] оцениваются в районе тысяч. Мы верим, что этого достаточно, чтобы решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Великобритании", - сообщила глава МВД.

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