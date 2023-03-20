Politico: Трампу могут предъявить обвинения уже 20 марта

Выдвижение обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа в манипуляции с финансовыми документами компании Trump Organization может произойти уже вечером в понедельник или в среду. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее телеканал CNN также со ссылкой на источники сообщал, что обвинения могут быть выдвинуты во вторник. Пока не ясно, получал ли Трамп официальное уведомление о необходимости предстать перед большим жюри в Нью-Йорке, которое рассматривает этот вопрос.

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Если большое жюри рекомендует выдвинуть обвинения, это будет первый подобный случай в истории США. До этого выдвижение обвинений в адрес экс-президента рассматривалось лишь однажды - в отношении Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Никсон, однако, был помилован своим преемником Джеральдом Фордом.

В субботу Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что прокуратура Нью-Йорка готовит во вторник его арест и призвал своих сторонников выйти на протесты. Хотя арест Трампа, по информации CNN, пока не ожидается, выдвижение обвинений может негативно сказаться на его избирательной кампании.

Суть обвинений

Согласно материалам дела, которое рассматривает большое жюри, адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время президентских выборов, заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. В 2018 году Дэниэлс снова стала публично выступать с утверждениями о связи с Трампом, а также обвинила Коэна в том, что он пытался ее запугать, чтобы скрыть эту историю. Ранее она уже пыталась выдвигать обвинения против Трампа в суде, однако в 2018 году соответствующий иск с попыткой обвинить экс-президента в клевете был отклонен.