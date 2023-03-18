В Израиле прошли протесты против правительства Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян вышли в субботу вечером по всему Израилю на акции протеста, выражая свое несогласие с политикой правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им реформы судебной системы страны. Крупнейший митинг, как и в предыдущие недели, состоялся в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие с барабанами и факелами в руках прошли маршем от площади Дизенгоф в центре города, скандируя лозунги в защиту демократии, и присоединились к еще одной группе протестующих возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Там по традиции состоялся большой митинг.

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Выступавшие жестко критиковали политику правительства Нетаньяху, говорили о недопустимости узурпации власти, к которой, по мнению оппозиции, может привести судебная реформа. Митингующие несли с собой много израильских флагов, а также скандировали лозунги: "Демократия" и "Израиль - не диктатура". Любое упоминание Нетаньяху и его кабмина толпа встречала свистом и криками: "Позор!"

Субботние массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже 11-ю неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Нетанию. В общей сложности, по данным организаторов, акции в этот вечер проходили в 120 разных точках по всей стране.

По данным 13-го канала израильского телевидения, в тель-авивском митинге участие приняли порядка 175 тыс. человек, а в общей сложности по всей стране на улицы вышли около 260 тыс. демонстрантов.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.