Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до 28% на фоне недовольства населения страны пенсионной реформой, которая стала причиной массовых протестов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы IFOP, опубликованные газетой Journal du Dimanche

Так число французов, удовлетворенных действиями Макрона на посту президента, сократилось за последний месяц на четыре процентных пункта. По данным аналитиков, рейтинг президента республики демонстрирует минимальное значение за четыре года и соответствует показателям начала 2019 года, когда в стране проходили массовые демонстрации «желтых жилетов».

Представитель социологической службы Фредерик Даби отметил, что Макрон расплачивается за непопулярную в обществе пенсионную реформу – с декабря 2022 года его рейтинг упал на восемь процентных пунктов.

«Это плохая для исполнительной власти последовательность снижения популярности», – отметил Даби.

Отмечается, что рейтинг популярности премьер-министра Франции Элизабет Борн также снизился до 29%. Это наиболее низкий показатель с момента ее вступления в должность главы кабинета министров страны.

Опрос проводился с 9 по 16 марта, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек старше 18 лет.