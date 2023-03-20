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12 минут назад

УПЦ обратилась к Зеленскому

Lenta.ruиещё 7

Украинская православная церковь (УПЦ) призвала президента Украины Владимира Зеленского не допустить принятия антицерковных законов и сделать все возможное, чтобы духовенство и верующие могли молиться в Киево-Печерской лавре. С таким призывом выступил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, передает ТАСС.

УПЦ обратилась к Зеленскому
Фото: УПЦУПЦ

«Уважительно обращаемся к вам как главе государства и гаранту соблюдения норм конституции Украины — обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской православной церкви», — сказал он.

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