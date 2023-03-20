УПЦ обратилась к Зеленскому

Украинская православная церковь (УПЦ) призвала президента Украины Владимира Зеленского не допустить принятия антицерковных законов и сделать все возможное, чтобы духовенство и верующие могли молиться в Киево-Печерской лавре. С таким призывом выступил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, передает ТАСС.
«Уважительно обращаемся к вам как главе государства и гаранту соблюдения норм конституции Украины — обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской православной церкви», — сказал он.