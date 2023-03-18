Число жертв землетрясения в Турции вновь возросло

Число жертв разрушительных землетрясений, произошедших в феврале в Турции, возросло почти до 49,6 тыс., из них 6,8 тыс. - иностранцы. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-президент страны Фуат Октай.
"В результате землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 49 589 человек, из которых 6 807 - иностранные граждане", - сказал он.
Общий ущерб от стихийного бедствия, как следует из распространенного в пятницу доклада турецкого департамента казначейства, превысил $105 млрд. Материальные убытки могут достичь 9% прогнозируемого ВНП страны в 2023 году, следует из документа.