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16 минут назад

В результате землетрясений в Турции погибли почти 49,6 тыс. человек

ТАСС

Число жертв разрушительных землетрясений, произошедших в феврале в Турции, возросло почти до 49,6 тыс., из них 6,8 тыс. - иностранцы. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-президент страны Фуат Октай.

Число жертв землетрясения в Турции вновь возросло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В результате землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 49 589 человек, из которых 6 807 - иностранные граждане", - сказал он.

Сейсмолог оценил возможность нового мощного землетрясения в Турции

Общий ущерб от стихийного бедствия, как следует из распространенного в пятницу доклада турецкого департамента казначейства, превысил $105 млрд. Материальные убытки могут достичь 9% прогнозируемого ВНП страны в 2023 году, следует из документа.

В мире,Происшествия,землетрясение,Фуат Октай,
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