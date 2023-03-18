В Конгрессе США объяснили возможные обвинения в адрес Трампа

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34 минуты назад

Спикер Палаты Конгресса США считает, что Трампа преследуют по политическим мотивам

ТАССиещё 1

Прокуратура в Нью-Йорке злоупотребляет служебным положением и пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в субботу спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния).

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это повторяется вновь - возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который отпускает на свободу опасных преступников, пытаясь свести политические счеты с [бывшим] президентом Трампом", - написал он в Twitter.

"Я поручаю профильным комитетам незамедлительно начать расследование относительно того, были ли государственные средства израсходованы на подрыв нашей демократической системы путем вмешательства в выборы с помощью политически мотивированного судебного преследования", - подчеркнул Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

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Республиканец Трамп ранее заявил, что 21 марта его собираются задержать в связи с разбирательством, которое проводит прокуратура в Нью-Йорке. Он призвал сторонников к проведению акций протеста.

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