В Конгрессе США объяснили возможные обвинения в адрес Трампа

Прокуратура в Нью-Йорке злоупотребляет служебным положением и пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в субботу спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния).

"Это повторяется вновь - возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который отпускает на свободу опасных преступников, пытаясь свести политические счеты с [бывшим] президентом Трампом", - написал он в Twitter.

"Я поручаю профильным комитетам незамедлительно начать расследование относительно того, были ли государственные средства израсходованы на подрыв нашей демократической системы путем вмешательства в выборы с помощью политически мотивированного судебного преследования", - подчеркнул Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.