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28 минут назад

Стало известно о готовящемся обвинении против Трампа

Lenta.ru

Окружной прокурор Манхэттена готовится на следующей неделе предъявить обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в суде.

Стало известно о готовящемся обвинении против Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стало известно, что офис прокурора запросил встречу с правоохранительными органами еще 16 марта, однако она так и не была назначена. Источник полагает, что она пройдет на предстоящей неделе.

Ранее 18 марта Трамп заявил, что его могут задержать 21 марта по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Он призвал сторонников выходить на протесты.

Бывший американский лидер раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность.

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10 марта сообщалось, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа на допрос в связи с делом о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. По данным СМИ, в разгар президентской кампании 2016 года адвокат политика Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с Трампом.

В мире,Стефани Клиффорд,Майкл Коэн,Дональд Трамп,
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