Маск предсказал Трампу победу на выборах в случае задержания

Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что задержание экс-президента США Дональда Трампа гарантированно обеспечит ему переизбрание на выборах в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне бывший американский лидер рассказал, что во вторник, 21 марта, его могут задержать сотрудники силовых ведомств. Трамп раскритиковал коррумпированные судебные органы и призвал своих сторонников выйти после его возможного ареста на демонстрации.

Маск подчеркнул, что если видного политика действительно арестуют, то это благотворно скажется на его карьере. Он уточнил, что задержание позволит Трампу одержать «сокрушительную победу» на выборах.

Напомним, что Трампа обвиняют в выплате значительной суммы денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об интимной связи, которая якобы была между ними.