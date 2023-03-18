Цель сместить президента РФ Владимира Путина привела к провалу США на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — подчеркнул он.
Когда США намеревались ослабить российские войска и даже провести государственный переворот с помощью украинского кризиса, уровень общественной поддержки Путина в России не только не сократился, но и значительно вырос, указал военный.
России также удалось укрепить свой военно-промышленный комплекс, в то время как в НАТО наблюдается острая нехватка боеприпасов для украинской армии, утверждает Риттер.