Маск предрек Трампу победу на выборах из-за задержания

Американский предприниматель Илон Маск предрек бывшему президенту США Дональду Трампу победу на выборах в 2024 году в случае его задержания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Экс-президент призвал сторонников выходить на митинги в его поддержку.

«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», — написал Макс, комментируя новость о задержании бывшего американского лидера.