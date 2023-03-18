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34 минуты назад

Санду объявила войну инакомыслящим и оппозиции, заявили в Соцпартии

Майк Габриелян

Президент Молдавии Майя Санду объявила войну оппозиции и дала старт уничтожению демократии в республике. Несогласные с ее точкой зрения объявлены предателями. Об этом заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Санду объявила войну инакомыслящим и оппозиции, заявили в Соцпартии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Санду в пятницу выступила в парламенте. В зале присутствовали только депутаты правящей партии правящей партии PAS - «Действие и солидарность». Оппозиция заседание бойкотировала.

По словам Батрынчи, Санду решила превратить заседание парламента в партийное собрание. И устроить партсудилище над оппозицией.

«Она объявила об учреждении государственной идеологии… о войне с инакомыслящими, оппозицией и дала соответствующие распоряжения юстиции»… Все, кто против объявленного ею курса и политики, - предатели», - написал Батрынча в Telegram-канале.

Таким образом, по его словам, Санду объявила себя выше Конституции, государства и всего народа. Но подобного беззакония и нарушения демократических свобод народ не потерпит.

«Это уже понятно людям. Молдова требует проведения досрочных выборов», - подытожил глава молдавских социалистов.

Ранее Санду изложила свое видение конфликта на Украине. По ее мнению, Киев соблюдал «нейтралитет».

В мире,Майя Санду,
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