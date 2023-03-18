Американцы не оценили шутку Байдена

Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за неуместные шутки об ирландцах в День святого Патрика.

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Во время обеда в Белом доме, данном в честь ирландского праздника, Байден использовал грубые "стендапные" стереотипы об ирландцах, распространенные в США. Он заявил, что посетил Ирландию и увидел там членов своей семьи: «Их так много, и они на самом деле не сидели в тюрьме».

Байден также упомянул, что ходил в паб Finnegan's, который, по его словам, был связан с его семьей.

«Я единственный непьющий ирландец, которого вы когда-либо встречали, так что я в порядке. Я действительно не ирландец», — сказал Байден.

После этого пользователи Twitter подвергли американского президента остракизму.

«Возможно, ты только что потерял голоса ирландцев, Джо. Если, конечно, этого не случилось раньше».

«У него дома так много наркотиков, что они с сыном еще не добрались до алкоголя», - пишут пользователи.

Они отмечают, что шутки Байдена получились несмешными, и что «так оскорбить целую нацию может только Джо».

«Я так устал от этого кошмара», - написал один из комментаторов.