В Киеве сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней.

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"Соглашение по зерновой сделке пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на четыре месяца", - написал он в субботу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Кубраков уточнил, что с 1 августа 2022 года по настоящее время Украина экспортировала 25 млн тонн зерна.

Ранее в субботу Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки, но не назвал конкретных сроков. Позже турецкий телеканал Haberturk сообщил, что речь идет о 120 днях.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.