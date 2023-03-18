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43 минуты назад

В Киеве сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней.

В Киеве сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"Соглашение по зерновой сделке пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на четыре месяца", - написал он в субботу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Кубраков уточнил, что с 1 августа 2022 года по настоящее время Украина экспортировала 25 млн тонн зерна.

Ранее в субботу Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки, но не назвал конкретных сроков. Позже турецкий телеканал Haberturk сообщил, что речь идет о 120 днях.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

Эрдоган сделал заявление после продления зерновой сделки

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В мире,Александр Кубраков,Мартин Гриффитс,Сергей Вершинин,Антониу Гутерриш,Реджеп Эрдоган,МИД России,ООН,
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