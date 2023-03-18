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27 минут назад

Ермак и Залужный провели разговор с военными США

Майк Габриелян

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом ВСУ Валерием Залужным провел сеанс связи с ведущими военными чиновниками США. Об этом сообщает РИА Новости.

Ермак и Залужный провели разговор с военными США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Провели встречу в режиме видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли», - заявил Ермак.

В сеансе связи также участвовали чины украинского минобороны и командующие группировок. Отмечается, что в конце к общению подключился Владимир Зеленский.

Стороны обсуждали сложившуюся ситуацию в зоне боевых действий и нужды ВСУ.

Ранее офицер ВСУ Прозапас признал, что Украина не может серьезно наступать в ДНР и ситуация зашла в «оперативный тупик».

В мире,Валерий Залужный,Ллойд Остин,Андрей Ермак,Марк Милли,Владимир Зеленский,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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