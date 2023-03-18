Херш заявил, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что владеет дополнительной информацией о подрывах «Северных потоков», но пока не может опубликовать новые данные.
Признание он сделал в интервью австрийскому каналу ExxpressTV.
«Взрыв санкционировал Байден. И все участники знают, что это был он. Вы знаете, какие приказы поступали. Обо всем этом я знаю гораздо больше, чем могу сказать. Но я должен защищать людей, которые общались со мной», - сказал Херш.
Херш также раскритиковал версию, опубликованную в марте «Нью-Йорк Таймс» и немецкими СМИ. Там речь шла о некой яхте, которую якобы могли использовать террористы, а также о том, что подрыв устроила «проукраинская группа».
«История о яхте, которая якобы использовалась для глубоководных погружений - это невероятно глупо. Это безумная история без источников», - сказал журналист.
Также Херш жестко раскритиковал медийный ландшафт в США и отметил, что 90% американских редакторов надо уволить, «потому что они так боятся написать что-нибудь критическое о Байдене».
В феврале Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия.