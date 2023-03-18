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53 минуты назад

Конгрессвумен назвала смехотворным главный миф Запада о Путине

Вечерняя Москва

Утверждения о том, что у российского президента Владимира Путина есть планы по вторжению в Европу, беспочвенны и не выдерживают критики. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен назвала смехотворным главный миф Запада о Путине
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

По ее словам, Путин никогда не давал повода для подобных заявлений.

— Весь смысл того, что мы находимся там, на Украине, смехотворен. Мы платим за ... опосредованную войну с Россией, при этом, я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу, — сказала Грин.

Кроме того, политик добавила, что не готова поверить во всю ту ложь, с которой ей приходится регулярно сталкиваться по этому вопросу, пишет издание The Independent.

Ранее Грин заявляла, что сегодняшние действия американского лидера Джо Байдена идут вразрез с конституцией США. Она подчеркивала, что финансирование и вооружение Киева без полного одобрения от Конгресса — неконституционно, поскольку Украину никак нельзя назвать демократическим государством. Грин также добавляла, что рядовые американцы не поддерживают военные действия и ждут перемирия.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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