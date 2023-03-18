Конгрессвумен назвала смехотворным главный миф Запада о Путине

— Весь смысл того, что мы находимся там, на Украине, смехотворен. Мы платим за ... опосредованную войну с Россией, при этом, я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу, — сказала Грин.