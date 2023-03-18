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59 минут назад

СМИ: Россия получила "неожиданную помощь" на Украине

Майк Габриелян

Банковский кризис в США и Европе сыграет на руку России и ее лидеру Владимиру Путину. Так считает обозреватель издания Newsweek Кэтрин Фанг.

СМИ: Россия получила "неожиданную помощь" на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее публикация озаглавлена: «Банковский кризис дает Путину повод для улыбки».

Автор пишет, что доверие к американской банковской системе было подорвано после банкротства двух крупных финучреждений. А в Швейцарии нацбанку пришлось спасать Credit Suisse от дефолта. Все это привело к тому, что «люди в западных странах запаниковали, а Путин получил шанс».

«Ясно, что Украина будет продолжать нуждаться в боеприпасах и другой помощи от своих союзников. Но если европейцы станут все больше беспокоиться о своих собственных финансах, может произойти сдвиг в общественном мнении об отправке помощи Киеву», - пишет Фанг.

Она считает, что финансовые требования рядовых европейцев к собственным правительствам «откроют возможность для Путина продвинуться на поле боя».

При этом российские банки, по ее мнению, «остаются относительно изолированными от потенциальных последствий кризиса».

Фанг напоминает, что «европейское разочарование по поводу украинских расходов на фоне других финансовых проблем не станет новым вызовом для ЕС». Ранее около 70 000 человек протестовали против повышения цен на электроэнергию в Праге. Демонстранты также выходили на протесты в Италии, Германии и Испании и других странах.

Накануне в Париже задержали 38 участников акции протеста против пенсионной реформы.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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