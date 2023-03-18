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11 минут назад

Депутат Европарламента посоветовал США вспомнить о своих военных преступлениях

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Прежде чем обвинять Москву в «военных преступлениях» на Украине, Западу во главе с США нужно вспомнить о и собственных, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

В Европарламенте посоветовали США вспомнить о своих военных преступлениях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, за совершенные военные преступления все должны нести ответственность. Если говорить об российско-украинском конфликте, то нужно обратить внимание и на остальные, добавил Уоллес, передает РИА «Новости».

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Так, он привел в пример незаконную войну в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей. Уоллес спросил, когда же будет арестовал экс-президент США Джордж Буш и бывший премьер Британии Тони Блэр.

Так депутат отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, о чем стало известно накануне.

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