В Европарламенте посоветовали США вспомнить о своих военных преступлениях

Прежде чем обвинять Москву в «военных преступлениях» на Украине, Западу во главе с США нужно вспомнить о и собственных, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По его словам, за совершенные военные преступления все должны нести ответственность. Если говорить об российско-украинском конфликте, то нужно обратить внимание и на остальные, добавил Уоллес, передает РИА «Новости».

Так, он привел в пример незаконную войну в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей. Уоллес спросил, когда же будет арестовал экс-президент США Джордж Буш и бывший премьер Британии Тони Блэр.