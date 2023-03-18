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8 минут назад

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

Lenta.ruиещё 7

Авиакомпании США, которые не имеют возможности летать над российской территорией, захотели запретить такие полеты иностранным конкурентам, о чем попросили Белый дом и конгресс. Об этом сообщает газета The New York Times.

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, из-за потери полярных маршрутов американские компании изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города. Вследствие этого перевозчики США терпят убытки, потому что иностранные конкуренты, имеющие возможность летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену, что дает им, по мнению американской стороны «несправедливое преимущество».

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Авиакомпании США просят Белый дом и конгресс применить к иностранным перевозчикам ограничения, которые наложены на них самих, «фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты». В частности, пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер заявила, что самолеты иностранных компаний не должны вылетать, приземляться и проходить транзитом через аэропорты США.

Издание предположило, что предложение получило поддержку министерства транспорта США. Так, был подготовлен проект приказа, запрещающего китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Соединенные Штаты, летать через Россию. На данный момент документ находится на рассмотрении.

В январе источник РИА Новости сообщал, что аэропорты и авиакомпании Турции не получали указаний от США о недопуске авиарейсов из России, использующих лайнеры Boeing американского производства.

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